Отбираем рыженьких: как правильно выбрать мандарины

Мандарины на Новогоднем столе есть если не у каждого, то почти у всех. Однако их тоже нужно уметь выбирать. Рассказываем, как выбрать самые вкусные и сладкие мандарины и не потрепать себе нервы.

Внимание на аромат и кожицу

Если мандарин спелый, то вы совершенно точно сможете уловить яркий цитрусовый аромат. Ярко выраженный аромат — лучший ориентир для выбора мандаринов. Если мандарины ароматные — это хороший знак, не сомневайтесь.

Второй аспект — кожица. Во-первых, потирая мандарин, вы должны почувствовать небольшое количество цитрусового масла. Обратите внимание и на то, какие вмятины остаются после нажатия на мандарин. Они должны образовываться, но вскоре исчезать. Кроме этого, кожица должна быть немного отстающей от самого мандарина. Если кожица плотно прилегает к плоду, то он либо не созрел, либо уже засыхает.

Не мягкий, но и не твердый

Как утверждают в Роспотребнадзора, не стоит брать плод, если он: слишком мягкий, твердый или сухой. На плоде не должны быть мягкие вмятины — это говорит об испорченности продукта. Не берите и тот плод, который имеет поврежденную кожуру.

Безусловно, не берите и мандарины с признаками гнили или плесени. Что касается цвета, постарайтесь выбрать мандарин насыщенно оранжевого цвета. С большей вероятность он будет сладким.

Что еще важно знать

Хвостик с зелеными листьями не является показателем свежести мандаринов, а чем светлее плод, тем кислее мякоть.

Также стоит помнить, что никогда не стоит приобретать фрукты в несанкционированных местах торговли. Торговая точка должна быть оборудована стеллажами, вывеской с названием предприятия и часами работы, на продукцию должны быть оформлены ценники.

Продавец же должен работать в санитарной одежде, с бейджиком, где указаны фамилия и имя. У продавца при себе должна быть медицинская книжка и документы, подтверждающие происхождение и качество продукции. Продукция должна быть сертифицирована, с оформленной декларацией о соответствии. Ну и конечно же соблюдайте личную гигиену: тщательно мойте фрукты перед употреблением.