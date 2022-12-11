В двух районах Петербурга загорелись жилые дома

Вечером 10 декабря в МЧС поступил сигнал о пожаре в Приморском районе Петербурга. Возгорание произошло по адресу: , аллея Поликарпова, дом 3, корпус 1. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Как выяснилось, в этом доме пожар случился в четырехкомнатной квартире. Выгорела отдельная комната 6 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали. К месту происшествия выезжали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Еще один пожар произошел около 5 утра 11 декабря. Пожар возник в Красносельском районе, на проспекте Кузнецова, дом 21. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на площади 4 квадратных метра. Информация о пострадавших на данный момент уточняется. К месту ЧП выезжали три единицы техники и 15 человек личного состава.