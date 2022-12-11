Врач рассказала о самых действенных способах бросить курить

Всем известно, насколько вредна привычка курить. Однако бросить курить совсем не так просто, как начать. Врач-терапевт Ольга Кадырова рассказала о самых действенных способах избавиться от пагубной привычки.

Если у вас нет сильной физической зависимости, то вы можете попробовать отказаться от привычки одномоментно. Конечно, для этого нужно иметь огромную силу воли. Такой метод подойдет скорее тем, кто резко испугался за свое здоровье. Например, пережив какое-то заболевание.

Еще один действенный способ — пластыри, жвачки и испарители. Это станет неким способом никотинозамещения. Таким способом вы в большей степени будете воздействовать на свою психологическую зависимость. Однако физическую зависимость вам все-таки придется контролировать самостоятельно, сказала врач.

Можно опробовать и психотерапевтическое воздействие. Люди часто пытаются заместить никотиновую привычку другой. Например, у людей начинается пищевая зависимость, из-за чего и растет в дальнейшем вес. Однако разнообразные методы психотерапии, в том числе и медикаментозные, помогают справиться с ядром проблемы — зависимым поведением, пишет «Прайм».