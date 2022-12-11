Врач рассказала о самых действенных способах бросить курить

Врач рассказала о самых действенных способах бросить курить
Фото: Pxhere

Всем известно, насколько вредна привычка курить. Однако бросить курить совсем не так просто, как начать. Врач-терапевт Ольга Кадырова рассказала о самых действенных способах избавиться от пагубной привычки.

Если у вас нет сильной физической зависимости, то вы можете попробовать отказаться от привычки одномоментно. Конечно, для этого нужно иметь огромную силу воли. Такой метод подойдет скорее тем, кто резко испугался за свое здоровье. Например, пережив какое-то заболевание.

Еще один действенный способ — пластыри, жвачки и испарители. Это станет неким способом никотинозамещения. Таким способом вы в большей степени будете воздействовать на свою психологическую зависимость. Однако физическую зависимость вам все-таки придется контролировать самостоятельно, сказала врач.

Можно опробовать и психотерапевтическое воздействие. Люди часто пытаются заместить никотиновую привычку другой. Например, у людей начинается пищевая зависимость, из-за чего и растет в дальнейшем вес. Однако разнообразные методы психотерапии, в том числе и медикаментозные, помогают справиться с ядром проблемы — зависимым поведением, пишет «Прайм».

здоровье общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Правительство РФ продлит спецвыплаты медработникам за выявление онкологии
Колесов: к Петербургу подбираются шторм и метель
Врач рассказала о самых действенных способах бросить курить
Эксперты рассказали, каких сотрудников ищут петербуржские компании
Недогуляли: что делать, если использовали не все отпускные в уходящем году?
Избитый Лепсом петербуржец пройдет через официальную процедуру опознания
Стало известно, что будет на месте закрывшегося кинотеатра в ТРК «ЛиговЪ»
Шоумена Барецкого избили у клуба на Московском проспекте в Петербурге