В Петербурге самые востребованные машиностроители

Санкт-Петербург стал лидером по спросу на новых специалистов в сфере тяжелого машиностроения, оставив позади Москву и другие регионы страны. Об этом Gazeta.spb рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

«С начала года российские предприятия, специализирующиеся на тяжелом машиностроении, открыли более 129 000 вакансий – это на 33% больше, чем год назад», – отметили в сообщении, добавив, что на петербургский сегмент машиностроительной отрасли приходится порядка 12% или более 15 000 предложений о работе на территории СЗФО.

Также отмечается, что востребованность машиностроителей в Северной столице выросла на 29% за минувший год. Чаще всего вакансии публиковали компании «Силовые машины», «Кировский завод», «АО ЗАСЛОН», «Климов» и другие.

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