«Главстрой Санкт-Петербург» стала «Лучшей социально ответственной компанией» среди девелоперов города

В четверг, 8 декабря, во Дворце Труда торжественно награждали победителей профессионального конкурса «Строймастер — 2022». Девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург» стала лидером в номинации «Лучшая социально ответственная компания».

Сотрудники компании были награждены высшими наградами за первые места в нескольких номинациях. Кроме них в соревнованиях участвовали почти 400 человек. На торжественной церемонии организаторы наградили лучших представителей рабочих специальностей, руководителей различных подразделений и девелоперских компаний, а также учебные заведения, обучающие будущих строителей.

Награждение участников проводили представители профильных организаций Санкт-Петербурга: Александр Вахмистров, координатор ассоциации «Национальное объединение строителей» по Санкт-Петербургу. Кроме него в награждении участвовали Игорь Креславский, глава комитета по строительству Санкт-Петербурга; Владимир Болдырев, начальник Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Также дипломы выдавали Георгий Пара, председатель профсоюза строителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области; Владимир Чмырев, президент ассоциации «Петровское объединение строителей» и Александр Орт, вице-президент НОЭКСа, президент Группы компаний «ННЭ».

Специалисты «Главстрой Санкт-Петербург», а также дочерних компаний – «СМУ – Северная долина» и «Эксплуатация ГС-СПб» – получили награды сразу в нескольких номинациях. «Лучшим руководителем подразделения предприятия» стала Анна Отрощенко, директор по связям с общественностью «Главстрой Санкт-Петербург». Романа Анферова, начальника отдела охраны труда «СМУ – Северная долина», признали «Лучшим специалистом по технике безопасности».

Лучшими специалистами подразделения стали администраторы управляющей компании «Эксплуатация ГС-СПб» – Светлана Петрова, Любовь Частина, а также инженер по снабжению «СМУ – Северная долина» Анастасия Бурая. Диплом в номинации «Трудовая династия» получил Юрий Лисконог, заместитель главного инженера «Эксплуатация ГС-СПб». Он проработал в компании 10 лет.

В нынешнем году «Главстрой Санкт-Петербург» победил в номинации «Лучшая социально ответственная компания». Диплом победителя директор по управлению персоналом компании Анна Лях получила от Александра Вахмистрова. Генеральному директору компании Александру Лелину было передано благодарственное письмо за личный вклад в повышение престижа рабочей профессии.

Конкурс «Строймастер» проводится с 2010 года и является одним из самых престижных в строительной сфере. Цель конкурса заключается в повышении престижа рабочих профессий. Его организует Национальное объединение строителей вместе профсоюзом строителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Поддержку также оказывает правительство Северной столицы.

«Главстрой Санкт-Петербург» побеждает на конкурсе «Строймастер» уже не первый год подряд. В 2022 году в рамках конкурса «Лидер строительного качества» две строящиеся поликлиники в жилом комплексе «Северная долина» одержали победу в номинации «Лучший объект проектирования социального назначения».