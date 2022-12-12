Недетские развлечения: власти обяжут ставить возрастную маркировку на видеоигры

Недетские развлечения: власти обяжут ставить возрастную маркировку на видеоигры
Фото: Unsplash

На видеоиграх в России будут ставить возрастную маркировку в обязательном порядке. Соответствующие изменение федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» Минэкономразвития внесло на утверждение правительственной комиссии.

Как стало известно Gazeta.spb посредством введения маркировок планируется ограничить бесконтрольное распространение деструктивной информации среди детей. Соответствующие отметки позволят потенциальным игрокам понять, для какой возрастной категории предназначен тот или иной проект.

«Озвучены предложения ввести возрастную идентификацию подростков в Сети, развивать российские рейтинговые системы с внедрением практики маркировать видеоигры», – рассказал Антон Куканов, вице-глава Роскачества.

Он также добавил, что среди подростков необходимо повышать цифровую и финансовую грамотность. Кроме того, следует уделить особое внимание практике микротранзакций в игровых приложениях, ориентированных на несовершеннолетних.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил граждан страны с Днем Конституции.

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