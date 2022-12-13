В Невском районе тушат пожар на заводе «Звезда»

В Невском районе тушат пожар на заводе «Звезда»
Фото: unsplash

В Санкт-Петербурге на территории машиностроительного завода «Звезда» зафиксировали пожар. Пламя распространилось на площадь в 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

По данным ведомства, сведения о возгорании на улице Бабушкина в Невском районе Северной столицы поступили в 06:38. К 07:05 пожару в двухэтажном здании площадью 50 на 100 метров был присвоен уровень 1-БИС.

К 08:53 пожар удалось локализовать усилиями 35 сотрудников экстренной службы при использовании 7 единиц специальной техники. Информации о пострадавших нет.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что пострадавший в драке с певцом Григорием Лепсом петербуржец должен будет пройти официальную процедуру опознания по фото. Процедура запланирована на 12 декабря. Об этом рассказал адвокат потерпевшего Евгений Хейфец.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу пожар


 

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