В Петербург возвращается масочный режим

В Петербург возвращается масочный режим
Фото: unsplash

Глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление об усилении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. На фоне непростой эпидемиологической ситуации в город частично вернется масочный режим.

Со среды, 14 декабря, он будет введен во всех медицинских организациях и объектах социального обслуживания. Маски придется носить стационарных и амбулаторных учреждениях всех форм собственности.

В меры противодействия болезням также входит запрет на посещение посетителями стационарных медицинских организаций. Единственное исключение: граждане, ухаживающие за тяжелыми и лежачими пациентами.

Кроме того, прекратятся плановые госпитализации несовершеннолетних, если только для них это не является безусловно необходимым.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге близится к завершению вакцинация населения от гриппа. Привились порядка 60% жителей.

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