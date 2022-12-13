В Петербург возвращается масочный режим

Глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление об усилении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. На фоне непростой эпидемиологической ситуации в город частично вернется масочный режим.

Со среды, 14 декабря, он будет введен во всех медицинских организациях и объектах социального обслуживания. Маски придется носить стационарных и амбулаторных учреждениях всех форм собственности.

В меры противодействия болезням также входит запрет на посещение посетителями стационарных медицинских организаций. Единственное исключение: граждане, ухаживающие за тяжелыми и лежачими пациентами.

Кроме того, прекратятся плановые госпитализации несовершеннолетних, если только для них это не является безусловно необходимым.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге близится к завершению вакцинация населения от гриппа. Привились порядка 60% жителей.