Россиянам рассказали, почему выходить на пенсию позже — выгодно

В Российской Федерации выход на пенсию позже положенного срока влечет за собой ряд последствий, выгодных для «опоздавшего» пенсионера. Gazeta.spb узнала детали у депутата Государственной Думы Светланы Бессараб.

«Это практика довольно редка в связи со сроком, который нужно проработать, чтобы увидеть разницу. Тем не менее, она весьма существенна: размер выплат может вырасти почти вдвое», – рассказала она, добавив, что откладывать выход на пенсию гражданин может не более 10 лет.

Также собеседница издания уточнила, что существенный процент россиян отдает предпочтение выходу на пенсию с сохранением работы. Сама выплата от этого не увеличивается, но может рассматриваться как прибавка к зарплате.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что стоимость «квадрата» в Санкт-Петербурге подскочила вдвое после запуска льготной ипотеки. Сейчас один квадратный метр жилья там обойдется примерно в 255 тысяч рублей.