Эксперты рассказали, какие города СЗФО имеют самый депрессивный настрой

Настроения соискателей на российском рынке труда по итогам 2022 года оказались на нейтральном уровне и не почти не улучшились по сравнению с третьим кварталом 2022 года. К таким выводам пришли аналитики.

Так, в разрезе всей страны, самыми депрессивно настроенными оказались жители Москвы и Московской области. Особо обеспокоены своим положением на рынке труда и жители Северо-Западного федерального округа. Если рассматривать именно округ, то больше других переживают жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Стабильнее всего себя ощущают респонденты из Уральского федерального округа.

Интересно, что ни в одном округе страны не выявлен положительный индекс самочувствия соискателей.

Аналитики hh.ru предполагают, что депрессивный настрой жителей СЗФО связан с общим трендом «затихания» рынка перед новогодними каникулами и уменьшением числа интересных вакансий. Например, заметно снижается количество вакансий в таких сферах как «Маркетинг, PR», «Юристы», «Безопасность».