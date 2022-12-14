Петербургские компании сохранили традицию новогодних корпоративов

Петербургские компании не стали отказываться от корпоративов в этом году. Агентства праздников оказались также загружены, как и в прошлом сезоне. Все выходные даты у небольших компаний уже расписаны, а игроки покрупнее сразу предупреждают, времени на раздумья уже нет – иначе можно остаться без музыки.

В одном из ивент-агентств, которое организует кооперативы и выпускные праздники «Газету.Спб» заверили, что смогут организовать корпоратив на любой день декабря. Однако, чем ближе к дате, чем сложнее найти, к примеру, профессионального ди-джея.

«Свободные даты еще остаются, мы сотрудничаем с ведущими и ди-джеями на аутсорсе, поэтому подобрать команду можем под любую дату. Но профессионалов, много лет работающих на рынке, бронируют сильно заранее», — сообщили в одном из крупных агентств по организации праздников.

В ивент-агентстве Airplane также указали на то, что свободных дат осталось немного. Все выходные, начиная с середины декабря уже забронированы.

Аниматоры-фрилансеры утверждают, что тоже без работы не останутся, но признаются, что время программы многие заказчики стараются подсократить. Если раньше Снегурочку и Деда Мороза использовали как ведущих большую часть вечера, то сейчас в планах – только символический выход и поздравление.

«В прошлом году мы с напарником чаще работали ведущими на корпоративах, тоже в костюмах, но эта была полноценная двухчасовая программа. В этом – чаще просят короткие выступления на 20-30 минут. На один вечер мы ставим до пяти таких выступлений, если локации праздников рядом», — рассказала «Газете.СПб» аниматор Ксения Савченко.

В целом представители рынка индустрии развлечений, опрошенные редакцией, указывают на то, что спрос в этом году начал расти только в начале декабря, хотя раньше первые корпоративы начинали готовить еще в середине ноября. Из-за этого число свободных дат меньше, на понедельник, к примеру, праздники ставят не охотно. А большинство запросов приходится на средний бизнес.

При этом сотрудники крупных федеральных корпораций на условиях анонимности рассказали «Газете. СПб», что для них корпоративы остаются обязательными мероприятиями. Однако, веселье ограничится фуршетом после отчета подразделений об итогах работы в 2022 году.