Не снег так лёд: с крыш Петербурга нависает наледь

В связи с произошедшим на днях потеплением город вспомнил про такое явление как капель. Однако как быстро потеплело, также быстро и вернулись холода, из-за чего на крышах Петербурга образовалась наледь.

На многих домах города снег стал превращаться в наледь и под тяжестью сползать. Пока наледь остается на крышах, но еще одна капель — и обрушения не избежать. По прогнозам синоптиков, до 20 декабря у коммунальных служб есть время привести крыши в порядок — именно до этого дня Петербург ждут устойчивые морозы, пишет «Мойка78».

Отметим, что за содержание крыш в городе отвечают организации, подведомственные жилищному комитету. На данный момент ведомство никак не отреагировало на проблему и не сообщило о начале работ.

Ранее сообщалось о другой проблеме города. С первых дней зимы Санкт-Петербург постепенно утопает в снегу. Особенно ярко горожане почувствовали это 12 и 13 декабря после того, как за сутки циклон «Биргин» принес в виде осадков почти 20 сантиметров снега.

На фоне пробок от 7 до 10 баллов утром и вечером, а также множественных аварий горожане отправили в Следственный комитет письмо с просьбой проверить предприятия, ответственные за уборку города.