Бывший наставник «Зенита» высказался о выходе Аргентины в финал чемпионата мира

В Катаре сборная Аргентины по футболу вышла в финал чемпионата мира по футболу. Она обыграла Хорватию со счетом 3:0. Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт высказался об этой игре.

По его словам, исход матча был неочевиден, а Хорватия довольно-таки упорно билась за выход в финал. Однако сложилось впечатление, что Аргентина еще покажет себя, сказал эксперт в разговоре с телеканалом 360.

Он отметил, что хорваты «развалились» после того, как Лионель Месси открыл счет на 34-ой минуте матча. Он отметил, что игра шла ровно вплоть до пенальти.

«А после того, как Аргентина забила, все сомнения отпали. После пенальти Аргентина поймала свою игру», — подчеркнул Раппопорт.

Он также назвал Месси суперталантливым игроком, который точно вошел в историю.

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