В поисках подарков: где в Петербурге работают новогодние ярмарки

Новый год — время чудес, исполнения желаний и конечно же подарков. В этот праздник хочется порадовать себя и своих близких. Однако поиск подарков далеко не всегда является простой задачей. Отличным местом для поиска подарков могут стать новогодние ярмарки. Рассказываем, куда можно заглянуть.

Конечно же, ярмарка будет работать на Манежной площади. Ее масштабы не ограничатся площадью, ярмарка распространится также на примыкающие к ней улицы: Кленовую и Малую Садовую.

Имеет смысл посетить и ярмарку напротив Казанского собора, которая называется «Северное сияние». Здесь вы сможете не только найти подарки, но и поучаствовать в конкурсах с призами, а также посмотреть театральные представления.

Для того чтобы узнать, где же еще в Петербурге разместились ярмарки, переходите по ссылке и читайте.