Без лишних понтов: как одеться в Новый год и не расстроить Чёрного кролика

Если вы верите в приметы, то наверняка задумывались: в чем же отмечать предстоящий Новый год. Что ж, делимся с вами идеями.

Конечно же, чёрный цвет будет очень даже в тему. Кролик даже посчитает это неким комплиментом в свой адрес. Интересно, что совсем не обязательно одеваться в чёрный целиком и полностью. Кролик будет удовлетворён даже если у вас будет какой-то небольшой акцент на этом цыете.

Также символ этого Нового года предпочитает спокойствие и натуральность, так что имеет смысл отложить супер яркие эксперименты с образами на другое время.

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