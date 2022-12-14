В честь Расула Гамзатова назовут сквер в Санкт-Петербурге

В честь Расула Гамзатова назовут сквер в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Как пояснили в ведомстве, на заседании Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям принято решение о присвоении скверу в Калининском районе города наименования «сквер Расула Гамзатова». Там же планируется установить стелу «Белые журавли».

«Празднование 100-летия народного поэта – это замечательная возможность в очередной раз громко заявить о России как многонациональной стране с богатейшим культурным наследием и о выдающемся поэте, который в каждом своём произведении провозглашал общечеловеческие ценности», – отметил глава Дагестана Сергей Меликов.

В целом же, более чем в 10 субъектах страны уже разработаны региональные планы мероприятий по празднованию юбилея поэта.

Напомним, Расул Гамзатович Гамзатов был советским поэтом, прозаиком, публицистом, советским и российским общественным и политическим деятелем, переводчиком.