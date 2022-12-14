В петербуржской коммуналке произошел пожар

Во вторник, 13 декабря в 22:57 в отделение МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, проспект Стачек, дом 88, корпус 2. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как выяснилось, возгорание произошло в коммунальной квартире. В комнате обгорела обстановка на площади 4 квадратных метра. Спасателям удалось локализовать пожар к 23:38. Сведения о пострадавших не поступали, говорят специалисты.

К месту происшествия выезжали три единицы техники и 15 человек личного состава.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Важно не оставлять без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы.