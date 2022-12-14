В петербуржской коммуналке произошел пожар

В петербуржской коммуналке произошел пожар
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Во вторник, 13 декабря в 22:57 в отделение МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, проспект Стачек, дом 88, корпус 2. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как выяснилось, возгорание произошло в коммунальной квартире. В комнате обгорела обстановка на площади 4 квадратных метра. Спасателям удалось локализовать пожар к 23:38. Сведения о пострадавших не поступали, говорят специалисты.

К месту происшествия выезжали три единицы техники и 15 человек личного состава.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Важно не оставлять без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы.

пожар


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В петербуржской коммуналке произошел пожар
Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий
Под прицелом сети: что делать, если ваши данные незаконно используют в интернете
ЦБ РФ продлил послабления для МФО в части резервов на займы мобилизованных
С Собчак будут судиться из-за неуплаты за установку камина
Amazon не оспорил назначенные в РФ штрафы
Врач рассказала, как избежать проблем с сосудами в холода
В Петербурге ежесуточно с гриппом госпитализируют порядка 200 детей