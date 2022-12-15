Куда россияне полетят на новогодние каникулы

По-тихоньку жители города стали задумываться о том, куда поехать отдохнуть в новогодние праздники. Есть и те, кто решил провести время в одиночестве.

Отправиться за границу без компании собрались 45% клиентов сервиса, а внутри страны — 39% пользователей. Больше такое стремление присуще женщинам, на которых приходится 52% заказов в зарубежные страны и 57,3% по России. Такие выводы сделал сервис OneTwoTrip

Так, с 31 декабря по 8 января 2023-го из заграничных направлений жители одни полетят в Ереван — туда куплено 14,8% билетов на одного. На втором месте оказался Стамбул (7,5%) на третьем — Бишкек (5%).

По России 25,6% заказов пришлось на Москву, в Санкт-Петербург отправятся 12,2% клиентов сервиса, а в Сочи — 6,3%. Кроме того, в список вошли Минеральные Воды (доля города 3,5%), Екатеринбург (3,3%).