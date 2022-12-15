Праздник с огоньком: как разнообразить празднование Нового года

Новый год — традиционный праздник с большими застольями, подарками, речью президента и фильмами. Однако в какой-то момент начинаешь задумываться: что же такого новенького внести, чтобы вечер разнообразить. Делимся с вами лайфхаками.

Театральные игры

Если у вас много гостей, почему бы не попробовать поставить свою театральную постановку? Выберите любимую сказку (если среди вас дети), пьесу, рассказ и сыграйте по ролям. Очень здорово, если у вас получится поэкспериментировать с костюмами. Можно также устроить и театр теней, но для этого придется вырезать фигурки. Хотя, конечно, здесь применимы и мягкие игрушки.

Гадания

Думаем, многие не прочь и погадать. Пусть в ход идут хоть кофейная гуща, хоть карты Таро. Однако если вы в этом вопросе не специалист, вам на помощь придут печенья с предсказаниями. Можно также налепить пельменей и в несколько из них положить горошинку перца, кому попадется — того в следующем году будет преследовать удача.

В любом случае, трактуйте все знаки в положительном ключе, ведь верить надо точно во что-то хорошее.

Традиции

Если у вас еще нет новогодних традиций, самое время ими обзавестись. Пусть то будет просмотр фильма или прогулка по лесу с семьёй. Во-первых, это точно разнообразит ваш досуг, а во-вторых, станет еще одним поводом побыть с близкими. Из-за рабочей текучки мы нередко об этом забываем. К слову, традиции можно придумать не только на Новый год. Почему бы не сделать воскресенье исключительно семейным днём? Никакой работы, гаджетов и лишней суеты.

Новогодние обращения

Новогоднюю речь говорить может не только президент страны. Попробуйте и вы со своими гостями. С каждого минутная речь: подведение итогов уходящего года и добрые напутственные слова на предстоящий.