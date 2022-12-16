Автоэксперт рассказал, останутся ли в России иномарки

К концу 2022 года российские автодилеры исчерпывают запасы новых машин от иностранных производителей. Сейчас их количество оценивается в 20-30 тысяч – этого хватит максимум на месяц. Gazeta.spb узнала у автоэксперта Дмитрия Попова, что ждет российский авторынок.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию российских автомобильных дилеров почти не осталось машин средней ценовой категории марок Kia, Hyundai, Toyota, Renault и Volkswagen. При этом параллельный импорт также не справляется.

Как объяснил Дмитрий Попов, средний ценовой сегмент испытывает проблемы из-за затрат на перевозку:

«Ее становится везти невыгодно, в отличие от премиальной. Вес получается плюс-минус тот же, а транспортные затраты в процентном соотношении меньше», – объяснил он.

По его словам, в нынешней ситуации российскому потребителю нужно понять для себя, какая ему нужна машина и какую сумму он готов за нее заплатить. Уже исходя из этого придется искать пути к желаемому автомобилю, но рассчитывать на улучшение ситуации с иномарками не стоит.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге запустили первую зарядную станцию для электрокаров.