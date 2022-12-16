Врач-иммунолог рассказала, почему грипп – не второй COVID-19

В Санкт-Петербурге продолжает расти число заболевших гриппом. Дошло до того, что в медицинских учреждениях был введен ограниченный масочный режим. Gazeta.spb узнала у врача-иммунолога Ирины Ярцевой, есть ли повод для беспокойства в сложившейся ситуации.

«Вирус распространяется так же, как и в предыдущие годы. Так было всегда», – заявила собеседница издания, добавив, что повода для паники нет.

Тем не менее, добавила она, ситуация действительно несколько отличается от привычной. Из-за эпидемии коронавируса люди массового ушли на удаленный формат учебы и работы, снизив все социальные контакты. Это ослабило иммунитет, что проявилось в повышенной заболеваемости гриппом в зимний период.

По словам Ирины Ярцевой, не заразиться поможет хороший иммунитет. Для его поддержания следует вести здоровый образ жизни, правильно питаться, следить за режимом сна, заниматься физической культурой. Эти советы совпадают с рекомендациями, опубликованными пресс-службой Роспотребнадзора.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что бюджет Санкт-Петербурга получил 2,4 миллиарда рублей от Министерства здравоохранения на зарплаты медикам.