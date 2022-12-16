Приговор по делу о взрыве в метро Петербурга признали законным

Верховный суд Российской Федерации в пятницу признал приговор по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга, произошедшем в апреле 2017 года, законным.

«Верховный суд отклонил кассационные жалобы на приговор, признав определение апелляционной инстанции законным и обоснованным», – сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщает ТАСС с ссылкой на источник в суде, защитники осужденных просили отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение. Соответственно, государственный обвинитель выступал за то, чтобы оставить его в силе.

Следует напомнить, что взрыв в вагоне петербургского метро произошел 3 апреля 2017 года. В инциденте погибли 15 человек, еще 67 оказались ранены. По возбужденному впоследствии уголовному делу задержали 11 человек.

По данным следствия, одно из двух взрывных устройств привел в действие Акбарджон Джалилов в вагоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Одну устройство он оставил на платформе станции «Площадь Восстания», однако ее своевременно нашли и обезвредили.

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