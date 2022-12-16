В Петербурге готовят съедобную вакцину от гриппа

В Петербурге готовят съедобную вакцину от гриппа
Фото: Baltphoto / Ольга Андросова

Институт экспериментальной медицины (ИЭМ) проводит доклинические исследования мукозальной – съедобной – вакцины от гриппа. Такое заявление сделал руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, Александр Суворов.

«У нас есть варианты, которые основаны на нейроминидазе, есть на гемагглютинине. И та, и другая оказались очень хорошими. Поэтому мы должны будем выбрать или использовать оба варианта», – рассказал он сказал во время третьей Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

По словам Александра Суворова, сейчас идут доклинические исследования на лабораторных животных. Полноценные испытания станут возможны при получении соответствующего финансирования.

Раанне Gazeta.spb узнала у врача-иммунолога Ирины Ярцевой, есть ли повод для беспокойства в текущей эпидемиологической ситуации с гриппом.

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