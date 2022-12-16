В Петербурге экс-замначальника РЖД признали виновным во взяточничестве

Бывший заместитель начальника отдела филиала ОАО «Российские железные дороги» был признан виновным в получении взяток на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

По данным ведомства, осужденный работал в одном из эксплуатационных вагонных депо Октябрьской дирекции инфраструктуры филиала ОАО «Российские железные дороги». Так он, находясь на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в период с апреля по сентябрь 2021 года, получил от представителей коммерческих организаций взятки в сумме более 2,5 миллионов рублей.

За эти деньги осужденный снижал стоимости договоров при согласовании проекта работ, проводимых на территории Ленинградской области.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 3,9 миллионов рублей», – сообщили в официальном telegram-канале СУ СКР по Ленинградской области.

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