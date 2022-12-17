В Петербурге задержали убийцу пенсионерки

Во вторник, 13 декабря, на улице Павлова в Бокситогорске обнаружили тело убитой пенсионерки. Убийцу поймали через три дня, 16 декабря, в Санкт-Петербурге.

Как сообщили Gazeta.spb в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, примерно в 12:30 вторника, 13 декабря, в ходе конфликта задержанный ударил потерпевшую молотком по голове, а затем надел ей на голову полиэтиленовый пакет и нанес не менее семи ударов ножом в область головы. Впоследствии он скрылся.

«16 декабря около 17:00 у дома 13 по проспекту Косыгина в Петербурге в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Главка за совершение данного преступления задержан 46-летний неработающий мужчина», – сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге мальчик впал в кому, запутавшись гамаке.