Петербуржской гимназии присвоят имя Майи Пильдес

Академической гимназии №56 Санкт-Петербурга присвоят имя Майи Пильдес . Обращение директора и коллектива образовательного учреждения поддержала топонимическая комиссия. Об этом в своих социальных сетях сообщил депутат местного парламента Алексей Цивилёв.

Майя Пильдес занимала пост директора школы №56 Петроградского района. Тогда в школе обучались восемь лет. С 2002 года это учебное заведение стало крупнейшим в Северо-Западном регионе образовательным комплексом. Здесь появились дошкольное отделение, две начальные школы, средняя и старшая школы, центр дополнительного образования, психолого-педагогический медико-социальный центр и ресурсный центр.

До этого Майя Пильдес работала руководителем отдела в Доме пионеров и школьников Дзержинского района Ленинграда, также работала учителем русского языка и литературы в школе №193.

В конце октября текущего года Майя Пильдес скончалась.