Петербуржцам рассказали, как правильно выбрать пуховик

Сейчас в магазинах представлено много моделей и видов теплой одежды, в том числе и пуховиков. Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу поделилось с жителями, как правильно выбрать пуховик.

Во-первых, стоит обратить внимание на простежку. Чем больше площадь простежки, тем меньше вероятность того, что пух в процессе носки или после стирки будет опускаться и скатываться. Помимо этого, важно посмотреть на маркировку, в ней указана страна изготовителя, как стирать и ухаживать за изделием.

Кроме этого, используемые для пуховика ткани должны быть плотными, стойкими по раздвигаемости нитей, водоотталкивающими. Также машинная строчка должна быть одинаковой частоты, без прорубания материала, наполнитель должен быть чистым, без постороннего запаха.