В Красногвардейском районе произошел пожар в жилом доме

В Красногвардейском районе произошел пожар в жилом доме
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

В субботу, 17 декабря, в 23:05 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, улица Ленская, дом 16, корпус 1. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Так, в жилом здании на лестничной площадке горел мусор на площади шести квадратных метров. К 23:22 пожар был локализован. При этом информации о пострадавших не поступало, добавили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: три единицы техники и 15 человек личного состава.

Жителям напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы, порекомендовали специалисты.

Ранее сообщалось, что похищенный в Петербурге ребенок спустя год встретился с мамой. По версии следствия, происшествие случилось в декабре прошлого года. Мужчина, будучи отцом мальчика, подкараулил свою бывшую жену по пути в детский сад, затем избил ее и похитил ребенка. Он увез его в неизвестном направлении.

По словам источника Gazeta.SPb, отца задержали в Железногорске Курской области. Там он скрывался вместе с ребенком. Год назад мужчина подкараулил свою бывшую супругу по пути в детский сад. Он нанес несколько ударов женщине по лицу и голове, после чего похитил ребенка и скрылся с места происшествия.

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