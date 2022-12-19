Эксперты рассказал, на сколько подорожала элитная недвижимость в Петербурге

Эксперты рассказал, на сколько подорожала элитная недвижимость в Петербурге
Фото: Baltphoto

По итогам 2022 года объем предложения на рынке элитной недвижимости Петербурга составил 105 тысяч квадратных метров. В целом, это сопоставимо с прошлогодними показателями. Об этом сообщают аналитики консалтинговой компании NF Group.

В среднем, цена «квадрата» составила 560 тысяч рублей. Это на 5% больше, чем годом ранее. В то же время объем спроса на элитное жилье в 2022 году сократился на треть, до 36 тысяч квадратных метров. А вот бюджет сделки увеличился на 11% за год и составил в среднем 66,5 миллионов рублей, говорят эксперты.

В первом квартале текущего года стимулом к покупке был инвестиционный интерес клиентов, хотевших сохранить свои средства на фоне экономической турбулентности. Из-за этого стало снижаться количество малогабаритных лотов.

Ранее сообщалось, что в декабре текущего года посещаемость торговых центров Санкт-Петербурга продолжает снижаться. Так, по данным Focus Technologies, Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м) по итогам недели 5−11 декабря посещаемость ТЦ города оказалась ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 9%.

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