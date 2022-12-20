Яндекс Еда заявила, что на доставки в Петербурге вышло на 24% курьеров больше, чем неделей ранее

Сегодня в СМИ появилась информация, что курьеры могут не выйти на доставки. В пресс-службе Яндекс Еды опровергли эту информацию, и добавили, что сервис работает штатно, а на доставки в Петербурге сегодня вышло на 24% курьеров больше (в Москве на 12%), чем неделей ранее.

Как рассказали Gazeta.SPb в компании Яндекс Еда, в среднем курьеры в Петербурге и Москве могут заработать в среднем 350- 450 рублей в час, а в месяц около 75 тыс. рублей. Однако из-за повышенного спроса и роста числа доставок, увеличивается и доход: в новогодние и рождественские праздники он может достигать 160 тысяч рублей. Помимо повышенного спроса, на увеличение доходов влияют бонусы для курьеров, на которые Яндекс Еда выделила около 70 миллионов рублей.

В компании также добавили, что им не поступало жалоб от действующих курьеров.