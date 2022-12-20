Символ бегущей вперед науки отреставрировали и вернули на завод «Светлана»

Известная всему Петербургу скульптурная композиция «Электроника» вернулась после реставрации на легендарный завод «Светлана». Ею украсили фасад одного из административных корпусов завода.

Парящую девушку, стремящуюся только вперед, расположили на фасаде здания на Светлановском пр., д. 27X, где она будет видна со многих точек. Сохранить и вдохнуть новую жизнь в объект советского искусства решил застройщик Setl Group, работающий на этой территории. «Электроника» стала настоящей музой и для работников научно-производственного объединения «Светлана», и для всех ленинградцев и петербуржцев, хотя официально никогда не входила в реестр охраняемых объектов.

Первый проект композиции был создан керамистом Михаилом Копылковым. В натуральную величину «Электронику» выполнил в 1976 году скульптор Валентин Козенюк. По задумке авторов молодая женщина, вечно летящая вперед, передает идею стремительно развивающейся науки. Во время демонтажа обнаружилось, что скульптура и несущий каркас пострадали от коррозии, трещин и деформации рельефа.

«Когда мы начали работать с территорией на Светлановском проспекте, сразу обратили внимание на этот объект искусства, – рассказывает совладелец Setl Group Илья Еременко. – Мы понимали, что такой яркий пример ленинградской городской скульптуры нужно сохранить именно здесь, в этом квартале. На фасаде здания у Светлановской площади скульптура будет смотреться гармонично».

Авторский надзор за реставрацией и размещением на новом месте «Электроники» осуществляли обладатели авторских прав: вдова скульптора Валентина Козенюка – Наталья Коршунова, искусствовед, член Союза художников, начальник Отдела научной литературы и библиографии Государственного музея-заповедника «Царское Село» и Григорий Козенюк – сын автора, член Союза Художников. Он же разработал проект установки отреставрированной композиции.

Непосредственно реставрацией и монтажом по новому адресу занималась творческая мастерская «ПИАФ». Скульптура имеет длину 8 м, высоту – 3,5 м, а вес — порядка одной тонны.

«Скульптурная композиция состоит из трёх элементов, – рассказывает Наталья Коршунова. – Центральная часть – ключевая. Это скульптура, изображающая летящую женскую фигуру с развевающейся лентой-шарфом на плечах. Выше и ниже – два декоративных элемента, символизирующие всплески сигналов на экране осциллографа. Скульптура выполнена из листовой патинированной меди мастерами Ленинградского комбината декоративно-прикладного искусства».

По словам руководителя творческой студии «ПИАФ» Андрея Иванова, в рамках реставрации была произведена замена декоративных элементов на новые из нержавеющей стали. Внутри здания смонтировали надежную металлическую конструкцию, благодаря которой скульптура будет закреплена на наружной стене. На новом месте «Электроника» отметит свое 46-летие.

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