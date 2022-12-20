В Ленобласти задержали инспектора миграционной службы

На территории Ленинградской области правоохранители задержали инспектор отдела по вопросам миграции и ее знакомого, подозреваемые в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Возбуждены уголовные дела в отношении инспектора отдела по вопросам миграции ОМВД России по Лужскому району Ленинградской области и ее 51-летнего знакомого, незаконно организовавшего в нежилом здании бывшей типографии место для проживания мигрантов», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

По данным следствия, подозреваемая по просьбе своего знакомого ставила иностранных граждан, не имеющих необходимых документов, на миграционный учет.

Отмечается, что все мигранты, незаконно поставленные на миграционный учет, таким образом смогли избежать ответственности за свое пребывание в России в виде штрафов и депортации.

В настоящий момент проводятся следственные мероприятия.

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