В Петербурге для скорой помощи закупили 102 новых автомобиля

В 2022 году на средства, выделенные из городского бюджета Санкт-Петербурга, закупили 102 автомобиля для скорой медицинской помощи. Церемония передачи техники медучреждениям состоялась сегодня, 20 декабря, сообщили в пресс-службе Смольного.

«Из закупленных в этом году 67 машин будут направлены в районные поликлиники, 35 – на Городскую станцию скорой медицинской помощи», – отметили в официальном telegram-канале администрации Санкт-Петербурга.

Также отмечается, что в планах на 2023 год числятся закупки еще 70 единиц транспорта, включая 10 реанимобилей. При этом все закупаемые автомобили являются отечественными: их производят в Татарстане, а после дополнительно оснащают уже в Северной столице.

«Сегодня служба скорой медицинской помощи Санкт‑Петербурга — это около 1500 врачей, более 3500 работников среднего медицинского звена (фельдшеров, медсестер-анестезистов) и 2500 водителей», – добавили в сообщении.

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