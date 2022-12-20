Правительство РФ выделило 3,8 млрд на прибавки к зарплатам ученых

Правительство Российской Федерации направило дополнительные почти 3,8 миллиарда рублей на увеличение заработных плат научным сотрудникам государственных учреждений. Ранее на эти цели направили около 5 миллиардов рублей.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

«Решение принято с учетом скорректированных прогнозных показателей размера и темпа роста средней заработной платы в России до 11,6%», – отметили в сообщении, добавив, что благодаря этой инициативы удастся поднять уровень зарплат научных сотрудников до 200% средней зарплаты для соответствующего субъекта России.

Также следует отметить, что, по словам Михаила Мишустина, в следующем году фонд оплаты труда работников организаций, входящих в бюджетную сферу, увеличат еще больше.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что на поддержку программы льготного лизинга для МСП выделят дополнительные средств.