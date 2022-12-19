На поддержку программы льготного лизинга для МСП выделят дополнительные средства

Согласно распоряжению федерального правительства, на поддержку механизма льготного лизинга для малого и среднего бизнеса в 2023 году из казны выделят около 1,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эта программа предполагает аренду оборудования на выгодных для бизнеса условиях. Так, ставка лизинговых платежей за оборудование отечественного производства составляет до 6% годовых (вместо рыночных 15%), для иностранного – до 8%.

Как пояснил председатель правительства Михаил Мишустин, благодаря этой мере бизнес может сэкономить часть средств и направить их на организацию производства и выпуск самой продукции непосредственно.

Средства направят в уставный капитал Федеральной корпорации по развитию МСП.

Ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации утвердило порядок выплаты единого пособия на детей и для беременных женщин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что эту выплату смогут получить беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки (до 12 недель), и родители детей до 17 лет, пояснили в ведомстве. Размер пособия на ребёнка может достигать 50, 75 или 100% регионального детского прожиточного минимума. Таким образом, выплата будет составлять от 7 до почти 14 тысяч рублей в месяц.