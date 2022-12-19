Утвержден порядок выплаты единого пособия на детей и для беременных женщин

Правительство Российской Федерации утвердило порядок выплаты единого пособия на детей и для беременных женщин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что эту выплату смогут получить беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки (до 12 недель), и родители детей до 17 лет, пояснили в ведомстве. Размер пособия на ребёнка может достигать 50, 75 или 100% регионального детского прожиточного минимума. Таким образом, выплата будет составлять от 7 до почти 14 тысяч рублей в месяц.

Что касается беременных, то размер выплаты беременным будет достигать тех же пропорций регионального прожиточного минимума, но уже трудоспособного жителя и в среднем составит от 7,8 тысячи до 15,6 тысячи рублей.

В результате меры поддержки охватят порядка 10 миллионов детей.

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