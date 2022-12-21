Рост реальных зарплат в Петербурге замедлился в 2022 году

В 2022 году рост реальных зарплат существенно замедлился. Это связано с тем, что многие работодатели по-прежнему держат выжидательную позицию, считают эксперты hh.ru.

Согласно данным «Банка данных заработных плат», предоставленным Gazeta.spb, реальный средний доход сотрудников компаний Санкт-Петербурге на позициях начального уровня составил 46 938 рублей. Специалисты и ведущие специалисты получают 63 220 рублей, а линейные руководители и главы подразделений – 125 407 тысяч рублей.

«Доля «белых» зарплат на Петербурге выросла на 1%», – отметили в сообщении, ссылаясь на данные опроса.

Согласно им 67% жителей Северной столицы получают полностью официальную заработную плату. Два года назад таких работников среди петербуржцев насчитывалось 66%.

Также отмечается, что у петербургских компаний увеличилась потребность в самозанятых. Больше половины (56%) всех работодателей уже сотрудничают с внештатными сотрудниками, а 9% планируют заняться этим в ближайшем будущем.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в течение прошедшего месяца в Санкт-Петербурге отмечается снижение темпов инфляции с 12,6% в октябре до 12,3% в ноябре.