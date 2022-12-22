Врач рассказала, чем опасна живая елка в доме

Главный новогодний атрибут — ёлка. Долгое время ведутся споры: искусственную или живую елку приобретать. Однако мало кто знает, что живая елка может быть опасна.

Как рассказала врач-терапевт Яна Осинцева в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, установленная в помещении елка выделяет эфирные масла. Из-за нахождения дерева в тепле концентрация этих масел может достигнуть максимума. Это же уже чревато последствиями для аллергиков, отметила Осинцева.

При этом она обратила внимание, что симптомы могут появиться не сразу, а постепенно. Возможны и тяжелые аллергически реакции. Важно и то, что мы не знаем, как обрабатывается дерево и в каких условиях его выращивают.