Забег волшебства: петербуржцам предлагают пробежаться в образе Дед Мороза

Уже совсем скоро, 24 декабря, в Петербурге состоится забег Дед Морозов. На официальном сайте мероприятия еще продолжается регистрация.

Как рассказал организатор в эфире телеканала «Санкт-Петербург» Айдар Нуриев, в забеге нужно участвовать обязательно в костюме Деда Мороза. Однако если у вас его нет, вам его готовы выдать, но за отдельную плату. Интересно, что костюм вы потом получите в личное пользование, вне зависимости от результатов забега, говорят организаторы.

Также сообщается, что, если вы решили поучаствовать в забеге на скорость, то сможете побороться за кубок телеканала «Санкт-Петербург». Тем не менее поучаствовать в мероприятии могут все, главное захватить с собой новогоднее настроение.