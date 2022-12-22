До боя курантов: что нужно успеть сделать в уходящем году

Перед тем как подводить итоги уходящего года, нужно завершить все старые дела. Только тогда в Новый год вы сможете войти с чистого листа. Рассказываем, что нужно успеть до того, как куранты пробьют полночь.

Начнем с приятных мелочей — похвалите себя. В городской суете мы зачастую забываем о том, что нужно себя хвалить за успехи и благодарить за проделанную работу. Составьте хотя бы небольшой список, в котором перечислите свои достижения за прошедший год. Совсем не обязательно это должно быть что-то очень значительное. Пускай в списке встречаются и совсем малозначительные дела, главное, чтобы вы смогли испытать за себя гордость.

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