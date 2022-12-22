Качественный мобильный интернет способствует формированию новых новогодних традиций – исследование билайн

Качество мобильного интернета в новогоднюю ночь и праздничные дни, когда резко возрастает нагрузка на сеть, устраивает 94% опрошенных петербуржцев. При этом 44% отметили, что не испытывают проблем в процессе использования мобильного интернета. Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования билайн, проведенного среди своих абонентов с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы»*. Эксперты пришли к выводу, что уверенная работа интернета в новогодние праздники поддерживает формирование новых новогодних привычек и традиций, которые различаются по возрастам.

18—24 лет

Среди этой возрастной категории, похоже, зарождается «молодая» праздничная традиция: 13% респондентов отметили, что подводят в социальных сетях итоги года. Такое же количество опрошенных готовят новые блюда и упаковывают подарки, используя видеоролики в сети в качестве инструкций.

25—34 лет

75% респондентов в возрасте 25-34 лет в новогодние праздники слушают музыку за городом и смотрят фильмы с помощью мобильного интернета. Это заметно больше, чем в других возрастных категориях. Также люди в этом возрасте чаще называют среди новых традиций празднования просмотр новогодних фильмов в онлайн-кинотеатрах — 35%.

35—44 лет

Каждый второй респондент в этой возрастной категории отправляет на Новый год праздничные открытки в мессенджерах и соцсетях. Среди новых традиций в этой группе респондентов — публикация фотографий с украшениями и праздничными блюдами. Об этом рассказали 24% опрошенных, что больше, чем в других возрастных группах.

45—54 лет

Почти половина опрошенных в этой возрастной категории (46%) используют видеозвонки, чтобы поздравить родственников и друзей в других городах.

55 лет и старше

Среди опрошенных в этой возрастной категории самый популярный способ поздравить родственников из других городов – отправить им сообщение в мессенджере или соцсетях (63%).

Если говорить в целом, то наблюдается разница и в соблюдении привычных новогодних традиций: например, женщины чаще мужчин загадывают желание под бой курантов (60% против 44%) и смотрят новогодние фильмы по телевизору (44% против 36%).

Развитие связи и мобильного интернета в Петербурге внесло разнообразие в процесс поздравления: 67% опрошенных пишут поздравительные сообщения в соцсетях и мессенджерах, отправляют в них открытки (41%) и видео (23%). По телефону поздравляют тоже многие – 36%, при этом 35% используют для этого видеозвонки. Первым делом в новогоднюю ночь 70% опрошенных звонят родителям. Наименее популярным способом стала электронная почта – ее выбрали 7% опрошенных.

Интересно, что загородный новогодний досуг с развитием мобильного интернета стал больше похож на городской: 50% петербуржцев, отмечающих праздник за городом, поздравляют близких по видеосвязи и слушают музыку, а 38% смотрят новогодние фильмы.

Напомним, что в последние годы билайн проводит масштабную стройку своей сети. В Петербурге и Ленобласти количество базовых станций, обеспечивающих клиентов мобильным интернетом и голосовой связью, за 4 года увеличилось вдвое.

*Исследование было проведено в городах Москва, Санкт-Петербург, Тула, Волгоград, Ставрополь, Казань, Екатеринбург, Томск, Иркутск, Хабаровск. Количество респондентов – 1000 человек в возрасте от 18 лет. Сервис «Мобильные опросы» 12+

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