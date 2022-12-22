Психолог рассказала, как поступать с ненужными подарками

Каждый из нас хотя бы раз в жизни получал ненужный подарок. Возможно, вам действительно хотели сделать приятно этим подарком. Однако, возможно, человеку это не удалось, и вы теперь думаете, что же стоит делать с ним. Психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги России Вера Волкова рассказала, что делать в таком случае.

По ее словам, принять подарок нужно в любом случае. При этом делать эту нужно вежливо и с благодарностью. После этого вы уже можете распоряжаться подарком по своему усмотрению: передарить или вовсе выбросить.

Однако и это нужно сделать правильно. Чтобы узнать, как это сделать и никого не обидеть, подписывайтесь на наш дзен-канал.