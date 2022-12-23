Жители Рубинштейна начали спокойно спать после закрытия ресторанов

Число закрытий заведений на улице Рубинштейна в 2022 году превысило число открытий. По подсчетам консалтинговой компании NF Group, уровень вакантности коммерческих площадей уже достиг 4% и в 2023 году может вырасти еще больше.

При этом среди основных причин снижения привлекательности локации для ресторанов и баров, эксперты рынка коммерческой недвижимости называют сложные процедуры согласования.

«Введенные требования по согласованию вывесок, вентиляции, кондиционеров ускорили решение некоторых арендаторов покинуть Рубинштейна и переехать в другие локации»,— рассказала руководитель отдела торговой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Анна Лапченко.

Однако Рубинштейна в ресторанной среде приобрела свою известность не только из-за большой концентрации баров, но и громких скандалов собственников заведений с местными жителями. При этом не ясно, учитывает ли исследование опечатанные заведения, входящие в ресторанную группу уроженца Сургута Дмитрия Куценко.

Хотя именно он в последние годы на Рубинштейна одним за другим «поглощал» местные рестораны. В своих редких интервью он заявлял, что хочет побороться за место в гиде Мишлен (тогда активно обсуждался приезд западных поваров в Петербург в перспективе нескольких лет) и выкупить весь общепит на барной улице. А это, 56 ресторанов и баров, свидетельствуют подсчеты NF Group в Санкт-Петербурге. По подсчетам «Газеты.СПб», заполучить предпринимателю удалось как минимум 10 заведений – почти 20% всего общепита на Рубинштейна. Сколько еще оформлено на управленцев – большой вопрос. К примеру, «Сбис» видит, что на предпринимателя записано только шесть юридических лиц. Правда, сейчас активная экспансия оборвалась уголовным делом.

Так, в ноябре, сотрудники правоохранительных органов Петербурга провели следственные действия в заведениях, связанных с персоной Куценко. Вылилось все в масштабные аресты.

По версии следствия, группа сотрудников холдинга, в который входит кафе «Фартук», бар «Трудовые будни», ресторан Nau, пиццерия «Искра» и ряд других заведений, использовали классическую схему консумации, когда на вид состоятельным мужчинам специально нанятые модели предлагали контрафакт под видом дорогого алкоголя, а затем просили оплачивать баснословные счета, не имеющие ничего общего с реальной стоимостью горячительного.

Бывшие сотрудники холдинга на условиях анонимности рассказали, что дело этим не ограничивалась. Так, несколько раз не связанные с мошенническими схемами сотрудники ловили официантов на неподобающем поведении. К примеру, они просили оплатить заказ переводом на личные карты. Кроме этого, проблемы у ресторанов были и с наличием лицензий на продажу алкоголя. А в случае изъятия правоохранителями партии контрафакта, сотрудникам, на чью смену приходилась проверка, выписывались крупные штрафы.

Кроме этого, сотрудники указывают на то, что Куценко грезил сделать Рубинштейна снова самым привлекательным местом для тусовщиков Петербурга и туристов. Эту же идею он высказывал в своем интервью журналу «Собака». Но путь для этого выбрал оригинальный: к примеру, по соседству с «высокой кухней» в меню ряда точек числились кальяны. Для провинциальных гостей, может быть сочетание и не удивительное, но в России еще в 2020 году вступил в силу запрет на любые виды курения в общественных местах, включая общепит.

Казалось бы, закрытие сразу десятка заведений, расположенных довольно плотно друг к другу должно было облегчить жизнь местным жителям. Однако, собственники недвижимости на самой барной улице опасаются, что тишина связана только с зимой.

«Стало потише на ул. Рубинштейна не только из-за этого прихвата, а из-за того, что наступило холодное время года. Те кабаки, что остались не тронутыми, в тишине сидели только первые несколько дней, сейчас уже все ночные веселья как и раньше. Когда закончатся холода тогда, весной, и будет видно изменилось что-нибудь или нет», — пишет в соцсетях местный житель Борис.

Другие жители Рубинштейна указывают на то, что ряд заведений не хочет идти на контакт с ними. Так, при просьбе сделать музыку из колонок тише, результат прямо противоположный. При этом выгонять бизнес из центра они не намерены, но хотели бы видеть больше ответственных предпринимателей.

«Вот, если в этих помещениях появиться арендаторы, связанные с творчеством и дизайном, индустрией красоты, антиквариатом, мастерскими — тогда только у нас появится надежда», — пишет Марина.

Пока же, кажется, что Рубинштейна и дальше продолжит мимикрировать под Думскую. А интересные и ответственные заведения продолжат переезжать, к примеру, на Некрасова или Жуковского. Более того, в Петербурге уже анонсировали здание нового барно-ресторанного кластера на территории бывшего завода «Ригель». Этот проект в перспективе сможет отобрать у Рубинштейна статус самой барной, при этом не беспокоя весельем местных жителей.