Петербуржские власти решили отказаться от необязательных трат на Новый год в условиях СВО

В условиях СВО было принято решение отказаться от необязательных трат при праздновании Нового года. Такое заявление сделал губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала 78.

При этом он обратил внимание, что в планах также остается создание новогоднего настроения для жителей города.

«Дать возможность полюбоваться городом. Создать атмосферу тепла, уюта, зимней сказки. У семей участников СВО, у детей, у петербуржцев и гостей города должны быть новогодние праздники, новогодние каникулы», — сказал Беглов.

Также он сообщил, что на Дворцовой площади в этот раз не будет концерта и новогодних видеопроекций. Помимо этого, планируется отменить общегородской фейерверк в новогоднюю ночь.

В целом же, новогодние традиции города не будут нарушены, заявил Беглов. В частности, на Дворцовой площади уже установлена 25-метровая ель, а по городу установлено 75 искусственных елок. Также уже начали курсировать новогодние трамваи. Огни на Ростральных колоннах зажгут 31 декабря и 7 января.