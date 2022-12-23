Для самых искушенных: чем может удивить Петербург местных жителей

Петербург собирает на своих улицах множество туристов в любое время года. Невероятная архитектура, множество музеев и памятников, нужно успеть все посмотреть. Местные же могут думать, что знают город вдоль и поперек. Однако это не так, порой в повседневной суете мы очень многое не замечаем. Рассказываем, что могли проглядеть местные жители.

Например, многие могли не замечать фигурку «Чижик-Пыжик», находящегося у дома на набережной Фонтанки. Интересно, что знаменитую 5-килограммовую птичку, похищали уже семь раз, но каждый раз памятник восстанавливали.

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