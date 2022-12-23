Петербуржцам рассказали, как правильно ухаживать за живой ёлкой

Обязательным атрибутом в новогодние праздники является ёлка. И если любителям искусственных ёлок повезло, так как они неприхотливы, то с живыми ёлками так не прокатит. Рассказываем, что нужно для этого сделать.

Во-первых, помните, что нельзя резко с холодной улицы заносить ёлку в тёплое помещение. Требуется время, чтобы она немного оттаяла. Перепады температур — совсем не то, что ей нужно.

Кроме этого, желательно использовать подставку с емкостью для воды. Традиционные елки без поступления влаги быстро высыхают и осыпаются.

С другими советами по сохранению живых ёлок вы можете ознакомиться в нашем дзен-канале.