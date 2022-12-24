Эксперт рассказал, какой должна быть правильная живая ель

Как правило, «срок жизни» срезанной елки составляет от 7 до 18 дней – в это время она еще сохраняет пышность и остается зеленой. Учитывая это, сейчас самое подходящее время для покупки ключевого символа Нового года. Управляющий елочным базаром Роман Шереметьев назвал несколько простых правил.

Чтобы новогодняя сказка не закончилась раньше времени, необходимо проверить спил:

«Когда елка стоит на складе холодная, у нее спил сухой. Смола запечатывает все поры, соответственно, влага остается внутри. Если мы делаем спил на елочке, и он сухой внутри, то елка скорее всего уже засохла и будет очень мало весить», – цитирует слова Романа Шереметьева телеканал «Санкт-Петербург».

Также следует обращать внимание на гибкость веток. Если ветвь трещит и ломается, значит, дерево высохло и в скором времени осыпется.

Следует отметить, что эти советы актуальны для любых хвойных деревьев.