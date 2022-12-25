Обманутые дольщики смогут подавать заявления на выплату возмещения онлайн

Обманутые дольщики смогут подавать заявления на выплату возмещения онлайн
фото: baltphoto

Участники долевого строительства, которые приобрели квартиры в проблемных домах, смогут подавать заявления на выплату возмещения через онлайн-портал «Госуслуг». Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

«Предполагается, что такая возможность появится у дольщиков в середине 2023 года», – сообщили в официальном telegram-канале правительства.

Отмечается, что для подачи заявления гражданину необходимо подписать соответствующую форму в личном кабинете на портале «Госуслуг». При этом заполнять документ не потребуется – все данные занесут автоматически.

«Решение позволит ускорить оформление выплат участникам долевого строительства, не получившим свои квартиры из-за застройщиков-банкротов», – подчеркнули в пресс-службе федерального кабмина.

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