Эксперт рассказала, почему колбаса ускоряет старение

Перед подготовкой Новогоднего стола следует еще раз убедиться в том, что выбранные для застолья продукты не вредны для здоровья. Так, например, различные колбасы могут вызывать преждевременное старение.

«Колбасы разрешены в ограниченном количестве. Они содержат много конечных продуктов гликирования, которые заставляют организм стареть быстрее», – рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.

Также она предупредила, что пожилым людям стоит воздержаться от салатов и закусок с печенью трески, а также блюд, приготовленных во фритюре и алкоголя. Все эти продукты пагубно сказываются на печени, поджелудочной железе и других органах.

С другой стороны, можно и даже нужно есть красную малосольную рыбу и морепродукты.

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