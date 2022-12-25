В Петербурге Лукашенко и Беглов обсудили вопросы сотрудничества

В преддверии неформального саммита стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ), состоялся разговор между губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

В этом году глава Северной столицы уже посещал Минск, где проходило 12-е заседание Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга и Республики Беларусь. Следующее такое мероприятие запланировано на апрель 2023 год.

«Александр Беглов отметил, что в текущем году в Петербург поставлено 2148 единиц техники белорусских производителей», – рассказали об одном из направлений сотрудничества в официальном telegram-канале Смольного.

Другая форма сотрудничества – молодежные обмены. Так, например, во время зимних каникул группа белорусских старшеклассников с педагогами посетят Санкт-Петербург.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по словам Дмитрия Пескова, лидеры Азербайджана и Армении прибудут на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге.